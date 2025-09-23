Drogot találtak a körözött 16 éves fiatal pénztárcájában Győrben

A járőrök ellenőrizték Győrben, a Zechmeister utcában a 16 éves vámosszabadi lakost, akiről megállapították, hogy ellene a Szekszárdi Rendőrkapitányság körözést adott ki –írta közösségi oldalán a police-hu. Drogot találtak nála.

Drogot találtak a 16 éves fiatalembernél, a Szekszárdi Rendőrkapitányság is körözte.

Drogot rejtett a pénztárca

Mint az a rendőrség posztjában olvasható: a járőrök a férfi ruházatát és csomagjait átvizsgálták, és pénztárcájából egy szigetelőszalaggal áttekert nejlonba csomagolt 10,4 gramm fehér kristályos kábítószergyanús anyag, táskájából pedig 10 gramm kábítószergyanús anyaggal szennyezett nejlon, illetve a kábítószer fogyasztásához használatos – zöld színű növényi anyagmaradvánnyal szennyezett – őrlő került elő.

A fiatalembert a rendőrök elfogták, a helyi rendőrkapitányságra előállították, ahol vele szemben drogtesztet végeztek, amely metamfetaminra és THC-ra pozitív jelzést mutatott.

A nyomozók ellene kábítószer birtoklása vétség miatt büntetőeljárást indítottak.

Augusztus végén szintén a győri járőrök figyeltek fel egy Opel Astrára Győrben, a Lepke utcában. Megkülönböztető fény- és hangjelzéssel megállásra szólították fel az autót, azonban a sofőr Győr-Szabadhegy városrész több utcáját érintve próbált eliszkolni a rendőrök elől – írtuk portálunkon. Végül a Levendula utcában intézkedtek vele, és nyilvánvalóvá vált menekülésének oka: a Győri Járási Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, illetve mielőtt kocsiba ült volna, kábítószert fogyasztott. A rendőrök elfogták a fiatalembert, és előállították a helyi rendőrkapitányságra, drogtesztet végeztek vele szemben, amely amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott. A nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a helyi férfit.