Csatornatisztítás ürügyén csalt ki 450 ezer forintot - Mutatjuk, milyen büntetésre számíthat

Időnként újabb és újabb csalások látnak napvilágot: sok esetben idős emberek hiszékenységét használják ki a csalók.

A csaló több százezer forinttal rövidítette meg a 80 éves áldozatot. Fotó: Pixabay

Csatornatisztításra beszélte rá a csaló

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki csatornatisztításra beszélte rá a 80 éves, időskoránál fogva hiszékeny sértettet, és ezzel négyszázötvenezer forint kárt okozott neki.

A főügyészség közölte: a vádirati tényállás lényege szerint a férfi tavaly szeptember 25-én a nyomozás során ismeretlenül maradt társaival váratlanul megjelent az idős sértett lakóházánál és csatornatisztítási munkálatokat ajánlott a sértettnek. A sértett a vádlott győzködésének hatására beleegyezett az ereszcsatorna tízezer forintért történő tisztításába. A vádlott és társai a sértettet megtévesztve, a csatorna kitisztítása helyett kicserélték az ereszcsatornát, majd az elvégzett munkáért feltűnően aránytalan összeget, négyszázötvenezer forintot kértek a sértettől, aki a kért összeget kifizette.

A férfit az ügyészség a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.