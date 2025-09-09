szeptember 9., kedd

Ádám névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

2 órája

Csatornatisztítás ürügyén csalt ki 450 ezer forintot - Mutatjuk, milyen büntetésre számíthat

Címkék#személy#társ#sérelem#Mosonmagyaróvári Járásbíróság#bűncselekmény#bűntett#forint

A csalók időnként más-más módszerekkel próbálkoznak. Tavaly egy férfi csatornatisztítás ürügyén csalt ki jelentős összeget egy idős sértettől.

Kisalföld.hu

Időnként újabb és újabb csalások látnak napvilágot: sok esetben idős emberek hiszékenységét használják ki a csalók.

A csaló több százezer forinttal rövidítette meg a 80 éves áldozatot. Fotó: Pixabay
A csaló több százezer forinttal rövidítette meg a 80 éves áldozatot. Fotó: Pixabay

Csatornatisztításra beszélte rá a csaló

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki csatornatisztításra beszélte rá a 80 éves, időskoránál fogva hiszékeny sértettet, és ezzel négyszázötvenezer forint kárt okozott neki. 

A főügyészség közölte: a vádirati tényállás lényege szerint a férfi tavaly szeptember 25-én a nyomozás során ismeretlenül maradt társaival váratlanul megjelent az idős sértett lakóházánál és csatornatisztítási munkálatokat ajánlott a sértettnek. A sértett a vádlott győzködésének hatására beleegyezett az ereszcsatorna tízezer forintért történő tisztításába. A vádlott és társai a sértettet megtévesztve, a csatorna kitisztítása helyett kicserélték az ereszcsatornát, majd az elvégzett munkáért feltűnően aránytalan összeget, négyszázötvenezer forintot kértek a sértettől, aki a kért összeget kifizette.

A férfit az ügyészség a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu