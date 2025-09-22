szeptember 22., hétfő

Vádemelés

1 órája

Családi balhé Győrben - Súlyos sérüléseket szenvedett a 71 éves asszony

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki veszekedés után bántalmazta idős anyját, és azt sem engedte neki, hogy segítséget hívjon.

Családi balhé Győrben - Súlyos sérüléseket szenvedett a 71 éves asszony

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A vádirat szerint a 45 éves férfi tavaly tavasszal bevásárolt a 71 éves édesanyjának. Mikor a termékeket felvitte az asszony lakásába veszekedni kezdtek. Ennek során a a nő fia üvegeket kezdett dobálni és kicsavarta édesanyja kezét.

Az idős asszony próbált a fia elől a fürdőszobába menekülni, de a férfi utánament és meglökte. A nő elesett, és arcát a kád szélébe beverte, amitől nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. Ezután a férfi azt is megpróbálta megakadályozni, hogy az anyja segítséget hívjon. A vezetékes telefont megrongálta, és távozásakor a nő mobiltelefonját is magával vitte. A sértett végül a szomszédoktól tudott segítséget kérni.

Az elkövető ellen az ügyészség minősített súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat, és arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottal szemben kényszergyógykezelést alkalmazzon. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

 

