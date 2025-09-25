szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lefoglalás és bírság

1 órája

Nagy fogás az M1-esen: 4,6 millió forint értékű adózatlan cigaretta a tenger gyümölcsei között

Címkék#M1-es autópálya#nav#adó#cigaretta#bírság

Az M1-es autópályán megállított jármű rakteréből kezdetben csak füstölt halak, szárított húsok, aszalt paradicsomok és különféle sajtok kerültek elő – de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei tudták, hogy van rejtegetnivaló a csomagokban. Nem tévedtek: több mint 4,6 millió forint értékű adózatlan cigaretta lapult a tenger gyümölcsei között.

Kisalföld.hu
Nagy fogás az M1-esen: 4,6 millió forint értékű adózatlan cigaretta a tenger gyümölcsei között

A pénzügyőrök az autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy Ukrajnából Angliába tartó kisbuszt, amelyben a román sofőr mellett három utas ült. A járművezető azt mondta, hogy saját poggyászaikon kívül feladott csomagokat is visznek, cigaretta nem került szóba. A járőrök végül úgy döntöttek, átnézik a rakteret – írja közleményében a NAV

cigaretta nav autópálya m1 csempész
Cigaretta a csomagokban: az egyenruhások a több mint 4,6 millió forint értékű csempészárut lefoglalták az M1-es autópályán.

Cigaretta ukrán zárjeggyel

A platón különféle felcímkézett küldemények voltak. A szúrópróbaszerű felbontáskor először füstölt és szárított tenger gyümölcsei kerültek elő, de a különlegességek között a pénzügyőrök 1 870 doboz ukrán zárjegyes cigarettát is megtaláltak. Az egyenruhások a több mint 4,6 millió forint értékű csempészárut lefoglalták, a sofőr pedig közel 7 millió forint bírságra is számíthat. A pénzügyőrök jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályokról itt olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu