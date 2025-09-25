1 órája
Nagy fogás az M1-esen: 4,6 millió forint értékű adózatlan cigaretta a tenger gyümölcsei között
Az M1-es autópályán megállított jármű rakteréből kezdetben csak füstölt halak, szárított húsok, aszalt paradicsomok és különféle sajtok kerültek elő – de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei tudták, hogy van rejtegetnivaló a csomagokban. Nem tévedtek: több mint 4,6 millió forint értékű adózatlan cigaretta lapult a tenger gyümölcsei között.
A pénzügyőrök az autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy Ukrajnából Angliába tartó kisbuszt, amelyben a román sofőr mellett három utas ült. A járművezető azt mondta, hogy saját poggyászaikon kívül feladott csomagokat is visznek, cigaretta nem került szóba. A járőrök végül úgy döntöttek, átnézik a rakteret – írja közleményében a NAV.
Cigaretta ukrán zárjeggyel
A platón különféle felcímkézett küldemények voltak. A szúrópróbaszerű felbontáskor először füstölt és szárított tenger gyümölcsei kerültek elő, de a különlegességek között a pénzügyőrök 1 870 doboz ukrán zárjegyes cigarettát is megtaláltak. Az egyenruhások a több mint 4,6 millió forint értékű csempészárut lefoglalták, a sofőr pedig közel 7 millió forint bírságra is számíthat. A pénzügyőrök jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.
A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.
