Keresi a rendőrség
1 órája
Sylvester Stallone ördögi énje bűnöz Győrben, rávadásznak a rendőrök - fotó
A szír férfit komoly bűncselekmény elkövetése miatt keresi a rendőrség, mutatjuk, mit követett el.
Filmbe illő jelenet is lehetett volna, amit elkövetett, ám az embercsempészet elkövetése nem a forgatókönyv sorai között, hanem a való életben történt meg. Az alábbiakban fotón is megtekintheti, és eldöntheti, hogy tényleg van-e hasonlóság a világhíres színész fiatalkori énje és a bűnöző között.
Fotó a bűnözőről
A 29 éves szír férfit szeptember eleje óta keresi a rendőrség. A police.hu oldalán lévő fotót a bűnözőről ide kattintva megtekintheti -> FOTÓ.
