Keresi a rendőrség

2 órája

Sylvester Stallone ördögi énje bűnöz Győrben, rá vadásznak a rendőrök - fotó

Címkék#rendőrség#Sylvester Stallone#embercsempészet#hasonmás#bűnöző#Győr#színész

A szír férfit komoly bűncselekmény elkövetése miatt keresi a rendőrség, mutatjuk, mit követett el.

Kisalföld.hu

Filmbe illő jelenet is lehetett volna, amit elkövetett, ám az embercsempészet elkövetése nem a forgatókönyv sorai között, hanem a való életben történt meg. Az alábbiakban fotón is megtekintheti, és eldöntheti, hogy tényleg van-e hasonlóság a világhíres színész fiatalkori énje és a bűnöző között.

Embercsempészet bűntette miatt keresi a bűnözőt a rendőrség.
Embercsempészet bűntette miatt keresi a bűnözőt a rendőrség. Forrás: Shutterstock

Fotó a bűnözőről

A 29 éves szír férfit szeptember eleje óta keresi a rendőrség. A police.hu oldalán lévő fotót a bűnözőről ide kattintva megtekintheti -> FOTÓ.

 

