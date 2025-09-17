Felnőtt hirdetést adott fel barátnőjéről a bosszúszomjas férfi

A vádirati szerint a férfi 2023. év nyarától néhány hónapon át párkapcsolatban élt a sértettel, kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott. Bosszúból a férfi a Győr környéki településen lévő otthonából a sértett nevében szexuális tartalmú hirdetést adott fel egy internetes oldalra. Ennek során a vádlott a sértett nevét és telefonszámát rögzítette, illetőleg fényképeket töltött fel róla.

Bosszúból a barátnője nevében, a nő fényképét, adatait felhasználva szexuális szolgáltatást tartalmazó hirdetést adott fel.

Fotó: Shutterstock

A bosszú hajtotta

A vádlott bosszúvágyból elkövetett cselekményével a sértett személyes adatait jogosulatlanul kezelte, ezáltal a sértett családi, társadalmi és erkölcsi megítélését hátrányosan befolyásolva számára jelentős érdeksérelmet okozott.

A járási ügyészség személyes adattal visszaélés vétségével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetésre ítélje.