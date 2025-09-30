szeptember 30., kedd

Sofőrt és szemtanúkat keresnek

1 órája

A vízelvezető árokba sodródott egy biciklis Nyúlon, cserbenhagyó sofőrt keres a rendőrség - fotó

Címkék#Győri Rendőrkapitányság#Nyúl#Béke utca#Állj Elsőbbségadás kötelező#biciklis baleset#kerékpáros

A Győri Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt ismeretlen gépjárművezető ellen. Keresik a biciklis baleset okozóját, illetve az esetleges szemtanúkat, akik láthatták az esetet Nyúlon.

Kisalföld.hu
A vízelvezető árokba sodródott egy biciklis Nyúlon, cserbenhagyó sofőrt keres a rendőrség - fotó

Nyúlon, a Béke utcában szeptember 28-án történt biciklis baleset. Vélhetően egy szürkésbarna színű Suzuki gyártmányú személygépkocsival egy ismeretlen sofőr haladt délután fél 4 körül. Amikor a 82-es számú főútvonal kereszteződéséhez ért, az ott kialakított kerékpáros átvezető előtt elhelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta, és a tőle balról érkező kerékpáros elé hajtott. A biciklis, hogy az ütközést elkerülje, a kormányt jobbra húzta, amelynek következtében a vízelvezető árokba sodródott, majd felborult.

biciklis baleset
Nem adott elsőbbséget az autós, súlyos biciklis baleset lett a vége. Fotó: police.hu

A balesetben a 63 éves kerékpáros súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba vitték. Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről bejelentés és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Biciklis baleset szemtanúit keresi a rendőrség

A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

