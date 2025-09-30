Magyaróvár egyik legveszélyesebb pontján történt baleset

A Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, főként nagyobb forgalomban, kihívást jelent az autós közlekedés Mosonmagyaróváron. A kedd reggel balesettel indult.

A Bauer utcában történt kedd reggel baleset.

Fotó: Kerekes István

A Bauer utcában történt a baleset

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 30-án 6 óra 25 perckor érkezett bejelentés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint Mosonmagyaróváron, a Bauer utcában egy személygépkocsi egy álló autóba hajtott bele. A Skodát vezető sofőr belehajtott egy ott parkoló Renaultba. A rendőrség közlése szerint az eset során személyi sérülés nem történt.