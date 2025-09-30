3 órája
Csúnyán csattantak - Magyaróvár egyik legveszélyesebb pontján történt baleset - fotó
Mosonmagyaróváron az egyik legbalesetveszélyesebb pont a Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utca találkozása. Kedd reggel a Bauer utcában történt karambol, szerencsére személyi sérülés nélkül.
A baleset során a parkoló autóban is kár keletkezett.
Fotó: Kerekes István
A Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, főként nagyobb forgalomban, kihívást jelent az autós közlekedés Mosonmagyaróváron. A kedd reggel balesettel indult.
A Bauer utcában történt a baleset
A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 30-án 6 óra 25 perckor érkezett bejelentés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint Mosonmagyaróváron, a Bauer utcában egy személygépkocsi egy álló autóba hajtott bele. A Skodát vezető sofőr belehajtott egy ott parkoló Renaultba. A rendőrség közlése szerint az eset során személyi sérülés nem történt.