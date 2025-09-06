Baleset a mosonmagyaróvári forgalmas csomópontban - Várandós nő és egy gyermek került kórházba - fotók, videó

Elsődleges információk szerint tilos jelzés ellenére egy Mazda hajtott neki a zöld lámpánál szabályosan közlekedő, utánfutót vontató Fordnak Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton, a Haller-iskola közelében lévő kereszteződésnél. A balesethez a rendőrség mellett a tűzoltók és mentők is kivonultak.

Baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton - A mentők is a helyszínre siettek, a Fordban utazó várandós nőt és egy gyermeket kórházba szállítottak.

Fotó: Kerekes István

Baleset a forgalmas csomópontban

A Szent István király út – Határsor – Mosonyi Mihály utcák kereszteződésében történt szombaton délelőtt az a baleset, mely során a szabályosan, Mosonból a kórház felé közlekedő Ford utánfutója felborult, amit a helyszínre érkező mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók állítottak talpára.

A mentők is a balesethez vonultak, a Fordban utazó várandós nőt és egy gyermeket a kórházba szállítottak.

