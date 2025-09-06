szeptember 6., szombat

Közlekedés

26 perce

Baleset a mosonmagyaróvári forgalmas csomópontban - Várandós nő és egy gyermek került kórházba - fotók, videó

Címkék#utánfutó#csomópontban#gyermeket kórház#nőt gyermek#baleset

Baleset helyszíne volt a mosonmagyaróvári Szent István király út szombaton délelőtt. Egy várandós nőt és egy gyermeket kórházba szállítottak. A rendőrség mellett a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.

Kisalföld.hu
Baleset a mosonmagyaróvári forgalmas csomópontban - Várandós nő és egy gyermek került kórházba - fotók, videó

Fotó: Kerekes István

Elsődleges információk szerint tilos jelzés ellenére egy Mazda hajtott neki a zöld lámpánál szabályosan közlekedő, utánfutót vontató Fordnak Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton, a Haller-iskola közelében lévő kereszteződésnél. A balesethez a rendőrség mellett a tűzoltók és mentők is kivonultak. 

baleset Mosonmagyaróvár Szent István király út csomópont tűzoltók mentők
Baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton - A mentők is a helyszínre siettek, a Fordban utazó várandós nőt és egy gyermeket kórházba szállítottak. 
Fotó: Kerekes István

Baleset a forgalmas csomópontban

A Szent István király út – Határsor – Mosonyi Mihály utcák kereszteződésében történt szombaton délelőtt az a baleset, mely során a szabályosan, Mosonból a kórház felé közlekedő Ford utánfutója felborult, amit a helyszínre érkező mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók állítottak talpára. 

A mentők is a balesethez vonultak, a Fordban utazó várandós nőt és egy gyermeket a kórházba szállítottak. 

Nézze meg a helyszínen készült képgalériánkat:

Csúnya baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton, várandós nőt vittek a kórházba a mentők

Fotók: Kerekes István

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben komoly anyagi kár keletkezett. 

 

