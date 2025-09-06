2 órája
Baleset a mosonmagyaróvári forgalmas csomópontban - Várandós nő és egy gyermek került kórházba - fotók
Baleset helyszíne volt a mosonmagyaróvári Szent István király út szombaton délelőtt. Egy várandós nőt és egy gyermeket kórházba szállítottak. A rendőrség mellett a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.
Elsődleges információk szerint tilos jelzés ellenére egy Mazda hajtott neki a zöld lámpánál szabályosan közlekedő, utánfutót vontató Fordnak Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton, a Haller-iskola közelében lévő kereszteződésnél. A balesethez a rendőrség mellett a tűzoltók és mentők is kivonultak.
Baleset a forgalmas csomópontban
A Szent István király út – Határsor – Mosonyi Mihály utcák kereszteződésében történt szombaton délelőtt az a baleset, mely során a szabályosan, Mosonból a kórház felé közlekedő Ford utánfutója felborult, amit a helyszínre érkező mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók állítottak talpára.
A mentők is a balesethez vonultak, a Fordban utazó várandós nőt és egy gyermeket a kórházba szállítottak.
Nézze meg a helyszínen készült képgalériánkat:
Csúnya baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton, várandós nőt vittek a kórházba a mentőkFotók: Kerekes István
A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben komoly anyagi kár keletkezett.