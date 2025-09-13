Árokban az autó
2 órája
Vág közelében hajtott az árokba egy autó, ketten utaztak a járműben
Baleset történt Vág közelében. Egy személyautó hajtott átokba, ketten utaztak a kocsiban.
Árokba hajtott egy autó a 8604-es úton, Szil és Vág között. A baleset Vág közelében történt. A járműben ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni a járműből. A szili önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a csornai hivatásos tűzoltók is - írta a katasztrófavédelem.
