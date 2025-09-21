szeptember 21., vasárnap

Közlekedési baleset

1 órája

Dupla baleset történt az M1-esen, Börcsnél - frissítve

Kisalföld.hu
Dupla baleset történt az M1-esen, Börcsnél - frissítve

12:18: Vége a balesetnek, feloszlott a torlódás.

11:13: A baleset mögötti torlódásban újabb baleset történt. A torlódás 3 km-es.

Előzmény:

Baleset történt korábban az M1 országhatár felé vezető oldalán a 136-os km-nél, Börcsnél. A helyszínen a belső sáv zárva van - írta az MKIF.

Az ott tartózkodókat arra kérik, hogy ne bámészkodjanak, mert ezzel nemcsak feltartják a forgalmat, hanem újabb balesetveszélyes helyzetet teremthetnek!

 

 

