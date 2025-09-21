Közlekedési baleset
1 órája
Dupla baleset történt az M1-esen, Börcsnél - frissítve
12:18: Vége a balesetnek, feloszlott a torlódás.
11:13: A baleset mögötti torlódásban újabb baleset történt. A torlódás 3 km-es.
Előzmény:
Baleset történt korábban az M1 országhatár felé vezető oldalán a 136-os km-nél, Börcsnél. A helyszínen a belső sáv zárva van - írta az MKIF.
Az ott tartózkodókat arra kérik, hogy ne bámészkodjanak, mert ezzel nemcsak feltartják a forgalmat, hanem újabb balesetveszélyes helyzetet teremthetnek!
