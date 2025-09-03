szeptember 3., szerda

Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak ment egy autós az M85-ösön Vitnyédnél

Az autóban ketten utaztak.

Kisalföld.hu

A külső szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán, Vitnyéd közelében, az 51. kilométernél szerda éjjel - közölte a katasztrófavédelem. A járműben ketten utaztak, akik kiszálltak az autóból. A műszaki mentést végző kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amely a külső sávban akadályozta a forgalmat.

 

