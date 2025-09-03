Ne bámészkodjanak
23 perce
Baleset az M1-es főváros felé vezető szakaszán
A baleset következtében feltorlódott a sor.
A baleset miatt torlódásra kell számítani.
Fotó: Illusztráció
Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 21-es km-nél. A forgalom 1 sávon halad, a torlódás meghaladta a 3 km-t – írja az MKIF Zrt.
