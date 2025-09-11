Újabb fotók a Koroncó melletti hídon történt balesetről

A jelentős anyagi káros balesetről korábban portálunkon beszámoltunk. A rendőrség honlapján is közzétette az esetet, még több képet mutatva a baleset helyszínéről.

Szeptember 9-én, Rábapatona és Koroncó között, a Marcal hídon egy autó ütközött össze egy traktorral.

Traktorok ősszel az utakon, így előzzük meg a baleseteket

Az őszi betakarítási munkák idején a nap szinte minden időszakában találkozhatunk a közutakon munkába vagy onnan hazafelé tartó mezőgazdasági járművekkel.

A mezőgazdasági munkagépek vezetőjének óriási felelőssége van, hiszen járművével gyakran a teljes úttestet elfoglalja a közlekedése során. A szemből érkező vagy őt előző járművekkel való találkozáskor elsősorban a mezőgazdasági munkagép vezetőjének kell mindent megtennie a saját és a mások biztonsága érdekében.

A közúton közlekedő többi sofőrt kérik, hogy ezeket a járműveket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre! A mellettük való elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási körülmények között is.

