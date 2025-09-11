szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

1 órája

Újabb fotók a Koroncó melletti hídon történt balesetről

Címkék#Koroncó#traktor#baleset

Hídon ütközött össze egy autó és egy traktor.

Kisalföld.hu

A jelentős anyagi káros balesetről korábban portálunkon beszámoltunk. A rendőrség honlapján is közzétette az esetet, még több képet mutatva a baleset helyszínéről.

baleset
Traktor és autó ütközött a balesetben Koroncó mellett. Forrás: police.hu


Szeptember 9-én, Rábapatona és Koroncó között, a Marcal hídon egy autó ütközött össze egy traktorral. 

Traktorok ősszel az utakon, így előzzük meg a baleseteket

Az őszi betakarítási munkák idején a nap szinte minden időszakában találkozhatunk a közutakon munkába vagy onnan hazafelé tartó mezőgazdasági járművekkel.

Forrás: police.hu

A mezőgazdasági munkagépek vezetőjének óriási felelőssége van, hiszen járművével gyakran a teljes úttestet elfoglalja a közlekedése során. A szemből érkező vagy őt előző járművekkel való találkozáskor elsősorban a mezőgazdasági munkagép vezetőjének kell mindent megtennie a saját és a mások biztonsága érdekében.

Forrás: police.hu

A közúton közlekedő többi sofőrt kérik, hogy ezeket a járműveket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre! A mellettük való elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási körülmények között is.

Forrás: police.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság mind a mezőgazdasági munkagépek vezetőitől, mind a közlekedés többi résztvevőjétől fokozott elővigyázatosságot kér a balesetek megelőzése érdekében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu