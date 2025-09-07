45 perce
Ütközések, kórházba került sérültek - Balesetek Győr-Moson-Sopron útjain
Számos baleset történt a héten is Győr-Moson-Sopron útjain. A balesetben többen megsérültek, és kerültek kórházba.
Balesetek, tűz, és sok sérült
Nagy balesettel kezdődött a hét: hétfőn három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.
A darnózseli önkéntes tűzoltó egyesület arról számolt be, hogy hétfőn délután riasztást kaptak a Püski felé vezető útra, ahol egy gépjármű motortere égett. Személyi sérülés nem történt.
Kedden összeütközött két személyautó Mosonmagyaróvár határában, az 1-es főúton, az Éger utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket - tudatta a Katasztrófavédelem.
Ugyancsak kedden utoléréses baleset bénította meg a forgalmat Jánossomorján, az Óvári úton. Itt két személyautó karambolozott.
Szerdán a külső szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán, Vitnyéd közelében, az 51. kilométernél szerda éjjel. A járműben ketten utaztak, akik kiszálltak az autóból.
Szerdán az M1-esen is árokba sodródott egy autó, nem messze Mosonszentmiklóstól. A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segítette a raj munkáját.
Ugyancsak szerdán a szalagkorlátnak hajtott egy autó az M86-os autóúton. Répcelak közelében történt a baleset, a csornai oldalon. Az M86-os gyorsforgalmira a répcelaki és a nicki tűzoltók siettek. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére.
Csütörtökön egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott Sopronhorpácson.
Pénteken tűz ütött ki egy győri családi ház egyik szobájában. A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.
Három gépkocsi ütközött össze Győrben pénteken késő este a Szigethy Attila út és a Tihanyi Árpád út kereszteződésében. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyeket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt sokáig forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.
Szombaton baleset helyszíne volt a mosonmagyaróvári Szent István király út. Egy várandós nőt és egy gyermeket kórházba szállítottak. A rendőrség mellett a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek. Elsődleges információk szerint tilos jelzés ellenére egy Mazda hajtott neki a zöld lámpánál szabályosan közlekedő, utánfutót vontató Fordnak.
Vasárnap reggel baleset történt az M1-es autópályán. A határ felé vezető oldalon közvetlenül a 130-as Győr-nyugat csomópont után szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.