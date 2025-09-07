Ütközések, kórházba került sérültek - Balesetek Győr-Moson-Sopron útjain

A balesetekben többen sérültek, őket a mentők szállították kórházba. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a baleseteket, amelyek a héten Győr-Moson-Sopron útjain történtek.

Balesetek Győr-Moson-Sopronban: számos alkalommal riasztották a héten is a Katasztrófavédelem munkatársait. A Lébénynél történt baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult.

Fotó: GYMS Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. / Forrás: GYMS Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Balesetek, tűz, és sok sérült

Nagy balesettel kezdődött a hét: hétfőn három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

A darnózseli önkéntes tűzoltó egyesület arról számolt be, hogy hétfőn délután riasztást kaptak a Püski felé vezető útra, ahol egy gépjármű motortere égett. Személyi sérülés nem történt.

Kedden összeütközött két személyautó Mosonmagyaróvár határában, az 1-es főúton, az Éger utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket - tudatta a Katasztrófavédelem.

Ugyancsak kedden utoléréses baleset bénította meg a forgalmat Jánossomorján, az Óvári úton. Itt két személyautó karambolozott.

Szerdán a külső szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán, Vitnyéd közelében, az 51. kilométernél szerda éjjel. A járműben ketten utaztak, akik kiszálltak az autóból.

Szerdán az M1-esen is árokba sodródott egy autó, nem messze Mosonszentmiklóstól. A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segítette a raj munkáját.

Ugyancsak szerdán a szalagkorlátnak hajtott egy autó az M86-os autóúton. Répcelak közelében történt a baleset, a csornai oldalon. Az M86-os gyorsforgalmira a répcelaki és a nicki tűzoltók siettek. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére.

A szalagkorlátnak hajtott egy autó az M86-os autóúton szerdán. Répcelaki önkormányzati tűzoltóság.

Csütörtökön egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott Sopronhorpácson.

Pénteken tűz ütött ki egy győri családi ház egyik szobájában. A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.