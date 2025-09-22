Baleset történt Győrben, teherautó és kerékpáros ütközött

Pénteken reggel a győri Kálvária úton haladók vörös-kék villogásra lehettek figyelmesek. Mentő és rendőr is állt a nádorvárosi Szent Kamillus templom melletti gyalogátkelőhely közelében, később a helyszínelők is megérkeztek. A baleset Győrben személyi sérüléssel járt.

Baleset Győrben: olvasónk fotója a péntek reggeli baleset helyszínéről. A kerékpárost kórházba szállították.

Baleset Győrben a forgalmas utcában

Kérdésünkre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, Győrben a Kálvária utcában egy férfi teherautót vezetett szeptember 19-én 8 óra körül, amikor (eddig tisztázatlan körülmények között) a Galamb utcai kereszteződésben egy fiatalember kerékpárral nekihajtott.

A baleset során a kerékpáros megsérült, hozzá mentőt hívtak. Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre azt írta, hogy a helyszínről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Nem ez az első kerékpáros baleset a hónapban, szeptember elején egy rolleres és egy kerékpáros ütközött.