1 órája
Baleset történt Győrben, teherautó és kerékpáros ütközött
Teherautó és kerékpáros ütközött a Kálvária úton. A baleset Győrben történt pénteken reggel, egy embert kórházba kellett szállítani.
Pénteken reggel a győri Kálvária úton haladók vörös-kék villogásra lehettek figyelmesek. Mentő és rendőr is állt a nádorvárosi Szent Kamillus templom melletti gyalogátkelőhely közelében, később a helyszínelők is megérkeztek. A baleset Győrben személyi sérüléssel járt.
Baleset Győrben a forgalmas utcában
Kérdésünkre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, Győrben a Kálvária utcában egy férfi teherautót vezetett szeptember 19-én 8 óra körül, amikor (eddig tisztázatlan körülmények között) a Galamb utcai kereszteződésben egy fiatalember kerékpárral nekihajtott.
A baleset során a kerékpáros megsérült, hozzá mentőt hívtak. Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre azt írta, hogy a helyszínről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Nem ez az első kerékpáros baleset a hónapban, szeptember elején egy rolleres és egy kerékpáros ütközött.
Újabb rolleres baleset Győrben, 82 éves kerékpárost ütöttek el