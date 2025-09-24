Baleset
2 órája
Az oldalára borult egy autó a 82-esen Nyúlon - fotókkal
Áramtalanították a járművet, amely felborult Nyúlon.
Baleset történt a 82-es főúton, Nyúlon az oldalára borult egy autó.
Fotó: Olvasó
Oldalára borult egy autó Nyúlon miután az árokba hajtott. Az esetet a katasztrófavédelem tette közzé honlapján, a Kossuth Lajos utcában, az Incső utca közelében történt. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett haladt a forgalom az intézkedés idején.
A helyszínről olvasói fotókat is kaptunk:
