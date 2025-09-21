Azt sem tudják, kik lehettek: azonosítatlan holttestek Győr környékén

A rendőrség honlapján találtunk nyolc olyan bejegyzést, amely szerint a győri rendőrök által talált azonosítatlan holttestekről nem tudják megállapítani hogy kik lehettek. Az azonosítatlan holttestekről korábbi cikkünkben részletesebben foglalkoztunk.

Azonosítatlan holttestek: van akiről évtizedek óta nem tudják kicsoda lehetett. Forrás: Shutterstock

Azonosítatlan holttestek Győr-Moson-Sopronban

A legrégebben 1994 áprilisában Győrben talált férfit nem tudtak azonosítani. Ismertetőjegyei között a 171-175 centiméteres magasságról, közepes testalkatról és egy hasi sebhelyről írtak.

Szintén nem tudják ki lehetett az a Gönyűn talált férfi, aki 166-170 centiméter közötti és 1995 márciusában találták meg. Farmernadrágot és zöld pufajka kabátot viselt, western csizmát és kötött fekete pulóvert találtak a rendőrök. Még több részletet a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.

2000 októberében szintén Gönyűn találtak rá egy férfira, akiről azóta sem tudni ki lehetett. A leírás alapján egy fiatalember lehetett az áldozat, 176-180 centiméter közötti magassággal. Kék rövidnadrágot és zöld pólót viselhetett.

2003 júliusában Gönyűn bukkantak rá az alacsony szakállas férfira, akit sovány testalkat és barna haj jellemzett. Mellen és vállon tetoválást találtak, barna cipőt, alsónadrágot, kék trikót és inget találtak az ismeretlenen.