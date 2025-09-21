szeptember 21., vasárnap

Évtizedes ügyek

2 órája

Azt sem tudják, kik lehettek: azonosítatlan holttestek Győr környékén

Sajnos időnként egy-egy hulla előkerül, és van, hogy nem lehet tudni, ki a megtalált áldozat. Az azonosítatlan holttestek közül van akiről évtizedek óta nem tudják kicsoda.

Kisalföld.hu

A rendőrség honlapján találtunk nyolc olyan bejegyzést, amely szerint a győri rendőrök által talált azonosítatlan holttestekről nem tudják megállapítani hogy kik lehettek. Az azonosítatlan holttestekről korábbi cikkünkben részletesebben foglalkoztunk.

azonosítatlan holttestek
Azonosítatlan holttestek: van akiről évtizedek óta nem tudják kicsoda lehetett. Forrás: Shutterstock

Azonosítatlan holttestek Győr-Moson-Sopronban

A legrégebben 1994 áprilisában Győrben talált férfit nem tudtak azonosítani. Ismertetőjegyei között a 171-175 centiméteres magasságról, közepes testalkatról és egy hasi sebhelyről írtak.

Szintén nem tudják ki lehetett az a Gönyűn talált férfi, aki 166-170 centiméter közötti és 1995 márciusában találták meg. Farmernadrágot és zöld pufajka kabátot viselt, western csizmát és kötött fekete pulóvert találtak a rendőrök. Még több részletet a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.

2000 októberében szintén Gönyűn találtak rá egy férfira, akiről azóta sem tudni ki lehetett. A leírás alapján egy fiatalember lehetett az áldozat, 176-180 centiméter közötti magassággal. Kék rövidnadrágot és zöld pólót viselhetett.

2003 júliusában Gönyűn bukkantak rá az alacsony szakállas férfira, akit sovány testalkat és barna haj jellemzett. Mellen és vállon tetoválást találtak, barna cipőt, alsónadrágot, kék trikót és inget találtak az ismeretlenen.

Körözést adtak ki az ismeretlen holttest miatt 2004-ben egy férfira, akit Győrben találtak meg a rendőrök. Közepes testalkatú és 166-170 centiméteres magasságú lehetett, barna 42-es félcipőt egy öngyújtót, sötétszürke farmert és egy piros kardigánt találtak nála.

Győrben, 2007 áprilisában találtak egy máig ismeretlen férfit a rendőrök. 186-190 centiméter magas lehetett, közepes testalkattal, barna hajjal és kecskeszakállal. Egy pirosbetétes cipőt viselt, barna vászonnadrágot, pólót és polár pulóvert viselt.

Nem tudni ki lehetett az a férfi, akire 2015-ben, Győrben találtak a rendőrök. A 176-180 centiméteres magasságú ember fekete hullámos hajú volt, kék-fehér cipőt, egyiptomi futballmezt, fehér pólót és fekete dzsekit viselt amikor megtalálták.

A győri Mosoni-Dunánál találtak 2016 szeptemberében egy férfira. A férfinél egy gyakorlati igazolást találtak, nagyjából 40-50 éves lehetett megtalálásakor. További részletek ITT>>.

