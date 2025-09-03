Baleset
19 perce
Az M1-esen is árokba sodródott egy autó, nem messze Mosonszentmiklóstól
Egy sávon halad a forgalom a baleset miatt, de már megérkeztek a helyszínre a tűzoltók.
Az árokba sodródott egy személyautó az M1-es sztrádán Mosonszentmiklós közelében. A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt.
A Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom.
A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segíti a raj munkáját.
A szerdai nap folyamán már csúszott az árokba autó, az M85-ösön is a délutáni órákban történt baleset.
