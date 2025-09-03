szeptember 3., szerda

Baleset

19 perce

Az M1-esen is árokba sodródott egy autó, nem messze Mosonszentmiklóstól

Egy sávon halad a forgalom a baleset miatt, de már megérkeztek a helyszínre a tűzoltók.

Az M1-esen is árokba sodródott egy autó, nem messze Mosonszentmiklóstól

Az árokba sodródott egy személyautó az M1-es sztrádán Mosonszentmiklós közelében. A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt. 

A Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom.

A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segíti a raj munkáját.

A szerdai nap folyamán már csúszott az árokba autó, az M85-ösön is a délutáni órákban történt baleset.

 

