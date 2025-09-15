Autóbusz baleset a 81-esen, Győrnél - Mentők siettek a helyszínre

07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.

Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.

Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat.

A balesethez a mentők is kiérkeztek.