Autóbusz baleset a 81-esen, Győrnél - Mentők siettek a helyszínre
Közlekedési baleset történt hétfőn kora reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél.
07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.
Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.
Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat.
A balesethez a mentők is kiérkeztek.
