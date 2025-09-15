szeptember 15., hétfő

Nem indult jól a hét

39 perce

Autóbusz baleset a 81-esen, Győrnél - Mentők siettek a helyszínre

Címkék#Katasztrófavédelem#személyautó#baleset#autóbusz

Közlekedési baleset történt hétfőn kora reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél.

Kisalföld.hu

07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.

Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.

Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat. 

A balesethez a mentők is kiérkeztek.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

