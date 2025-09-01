Áttért a mások oldalra, egy Fiatnak ütközött

Haladása során áttért a bal oldali forgalmi sávba, ahol az autó tükre egy Fiatnak ütközött, amelyben kárt okozott. Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

A fenti baleset okozóinak azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.