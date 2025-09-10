Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó Rábakecöl és Kenyeri között - Egy sávon halad a forgalom
Irányítás mellett halad a forgalom.
Árokba hajtott egy autó Rábakecöl és Kenyeri között, a 8611-es út 22-es kilométerszelvényénél. A rábakecöli önkéntes tűzoltókat követően a répcelaki önkormányzati tűzoltók is kiérkeztek a balesethez, áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. Az egységek mellett a mentők is a helyszínen dolgoznak. A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
