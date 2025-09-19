szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó a 82-esen, Écsnél - Váltakozva halad a forgalom

Címkék#forgalom#Écs#baleset#árok

A baleset miatt váltakozva halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Kisalföld.hu
Árokba hajtott egy autó a 82-esen, Écsnél - Váltakozva halad a forgalom

Árokba hajtott, majd visszakerült az úttestre egy gépkocsi a 82-es főút 59-es kilométerszelvényénél, Écs térségében. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy arra közlekedő szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget. Az egység áramtalanítja a forgalmi akadályt okozó járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a közlekedés váltakozva halad az érintett útszakaszon a baleset miatt – írja a Katasztrófavédelem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu