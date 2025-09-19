Árokba hajtott egy autó a 82-esen, Écsnél - Váltakozva halad a forgalom

Árokba hajtott, majd visszakerült az úttestre egy gépkocsi a 82-es főút 59-es kilométerszelvényénél, Écs térségében. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy arra közlekedő szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget. Az egység áramtalanítja a forgalmi akadályt okozó járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a közlekedés váltakozva halad az érintett útszakaszon a baleset miatt – írja a Katasztrófavédelem.