Árokba csúszott egy autó Nyúlon, mentők a helyszínen
A 82-es főúton van szükség tűzoltói beavatkozásra.
Árokba csúszott egy személyautó Nyúlon, a Kossuth Lajos utcában, azaz a 82-es főút belterületi szakaszán –írja a Katasztrófavédelem.
A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.
A győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit.
