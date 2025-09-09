szeptember 9., kedd

Téveszmék gyötörték

3 órája

Ámokfutás és késelés a győri kórházban, belső hangok utasították a bekattant férfit

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a benne kialakult erőszakos téveszmék hatására három embert kísérelt meg megölni, illetve megsebesíteni.

Kisalföld.hu

A vádirati tényállás lényege szerint a férfi 2024. szeptember 21. napján a reggeli órákban egy személygépjárművel közlekedett Győrből Szombathely felé az M86-os gyorsforgalmi úton. A vádlott az út során egy közlekedési incidensbe keveredett a sértettekkel, ekkor kezdődött az ámokfutás. A sértettek kiszálltak a gépjárműből, ezt követően a vádlott elütötte az egyik sértettet, majd a másik sértett felé kormányozta a gépjárművet abból a célból, hogy őt is elüsse. Az egyik sértett ennek következtében az úttestre esett, a másik sértett átugrott a szalagkorláton, majd a töltésoldalon lecsúszott. A vádlott cselekménye folytán mindkét sértettnek horzsolásos sérülése keletkezett.

A férfi ámokfutása a győri Petz-kórházban is folytatódott. Fotó: Kisalföld-archívum
A férfi ámokfutása a győri Petz-kórházban is folytatódott. Fotó: Kisalföld-archívum

Ámokfutás több helyszínen

Ezt követően a vádlott továbbhajtott, végül a csornai vasútállomás parkolójáig jutott, ahol a fejében hallatszó hangok utasítására két személytől járművet próbált szerezni, azonban a tulajdonosok a járművek elvételét megakadályozták.

A helyszínre kiérkező rendőrjárőrök a vádlottat agresszív viselkedése miatt a győri kórházba szállították, majd onnan az esti órákban elengedték. A vádlott az éjszakai órákban visszatért a kórházba, a sürgősség osztályon lévő konyhából magához vett egy étkezőkést és várt. Röviddel ezután a vádlott az osztályon kerekesszékben várakozó, idős sértetthez lépett, őt ököllel többször megütötte, majd a késsel a sértett nyakát és a mellkasát megvágta.

A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a nyakat, és a mellkast késsel ért támadás miatt, a vádlott cselekménye alkalmas volt életveszéllyel vagy a sértett halálával járuló sérülés okozására.

A vádlottat a kórházi dolgozók fékezték meg, majd a kórház pszichiátriai zártosztályára vitték.

Az ügyészség a férfit több ember sérelmére, részben a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg.

A vádlott kóros elmeállapotú, ennek okán az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Győri Törvényszék a vádlott kényszergyógykezelését rendelje el.

 

