Unokázós csaló

53 perce

Rendőrnek adta ki magát, milliókkal rövidítette meg a 82 éves Sopron környéki nőt

Rendőrként mutatkozott be valaki. Sajnos későn derült ki, hogy az álrendőr a nő pénzére utazott.

Kisalföld.hu

Rendőrként bemutatkozva hívott fel valaki egy 82 éves Sopron környéki nőt szeptember 25-én, és tájékoztatta, hogy letartóztatták az egyik fiát, de 3-4 millió forint váltságdíjért elintézi, hogy ne kelljen a fiatalembernek börtönbe mennie. Akkor még nem sejtette a hölgy, hogy álrendőrrel van dolga.

álrendőr
Az álrendőr egy csaló volt, sok pénzt csalt ki az idős hölgytől. A fotó illusztráció. Forrás: Shutterstock

Álrendőr csalt ki milliókat az idős hölgytől

Az asszony elmondta a férfinak, hogy csak 3,5 millió forintot tud azonnal átadni. A telefonáló erre közölte, hogy akkor tegye hozzá az otthon található aranytárgyakat is. A megrémült asszony a pénzét és az összes arany ékszerét (gyűrűket, nyakláncot, karkötőt, fülbevalót 1,5 millió forint értékben) becsomagolta egy neszesszerbe, és az állítólagos rendőr utasítása szerint a háza utca felőli ablakába tette. Az ismeretlen ezalatt folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot telefonon, és megnyugtatta, hogy ne aggódjon, hamarosan haza fogják hozni a fiát. A sértett később gyanakodni kezdett, ezért felhívta a fiát, ekkor derült ki, hogy az álrendőr története hazugság volt. A csaló csaknem 5 millió forintos kárt okozott - írta honlapján a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai

  • Amennyiben hasonló telefonhívást kap, mindig járjon utána, hogy rokona valóban bajban van-e! Tegye le a telefont, majd hívja fel a hozzátartozóját, akire hivatkoztak!
  • Ne felejtse el: hivatalos személy soha nem kér pénzt! Sem rendőr, sem mentő, sem tűzoltó.
  • Mindig legyen gyanús, ha pénz vagy más értékek átadására, továbbá átutalásra kérik!
  • Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljen magánügyeiről, mert visszaélhetnek az információkkal!
  • Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, azonnal jelentse be a 112-es segélyhívó számon!
  • További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu

 

