Baleset a hídon
26 perce
A keskeny Marcal hídon ütközött össze két jármű, az anyagi kár nagy
Mezőgazdasági gép és autó ütközött össze ma délután Rábapatona és Koroncó között. Jelentős az anyagi kár, a baleset a Marcal hídnál történt.
Baleset történt kedden délután a Rábapatona és Koroncó közti mellékúton, a Marcal hídon. A nagyon keskeny átjárón nem fér el két jármű, valakinek "engedni kell". Ez ma délután nem történt meg, ezért egy személyautó és egy mezőgazdasági gép összeütközött.
A rábapatonai önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be az esetről megjegyezve, hogy az anyagi kár jelentős.
