Baleset a hídon

26 perce

A keskeny Marcal hídon ütközött össze két jármű, az anyagi kár nagy

Mezőgazdasági gép és autó ütközött össze ma délután Rábapatona és Koroncó között. Jelentős az anyagi kár, a baleset a Marcal hídnál történt.

Kisalföld.hu

Baleset történt kedden délután a Rábapatona és Koroncó közti mellékúton, a Marcal hídon. A nagyon keskeny átjárón nem fér el két jármű, valakinek "engedni kell". Ez ma délután nem történt meg, ezért egy személyautó és egy mezőgazdasági gép összeütközött. 

A baleset Rábapatona és Koroncó között, a Marcal hídnál történt. Fotó: Rábapatonai önkéntes tűzoltó egyesület

A rábapatonai önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be az esetről megjegyezve, hogy az anyagi kár jelentős.

 

