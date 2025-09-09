A keskeny Marcal hídon ütközött össze két jármű, az anyagi kár nagy

Baleset történt kedden délután a Rábapatona és Koroncó közti mellékúton, a Marcal hídon. A nagyon keskeny átjárón nem fér el két jármű, valakinek "engedni kell". Ez ma délután nem történt meg, ezért egy személyautó és egy mezőgazdasági gép összeütközött.

A baleset Rábapatona és Koroncó között, a Marcal hídnál történt. Fotó: Rábapatonai önkéntes tűzoltó egyesület

A rábapatonai önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be az esetről megjegyezve, hogy az anyagi kár jelentős.