A kerékpár hirdetője fizette meg az árát, átverték a kapuvári nőt

Az átverés úgy kezdődött, hogy jelentkezett egy nő, aki először fényképeket kért a bicikliről, majd jelezte vételi szándékát. Ezután egy olyan linket küldött az eladónak, amely egy adathalász oldalra vezetett. A feljelentő megadta ott a kártyaadatait és a netbanki hozzáférését, ezt követően pedig a csaló egy ATM-ből 190 ezer forintot emelt le a folyószámlájáról.

A Kapuvári Rendőrkapitányságon csalás bűntett miatt indult eljárás - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság honlapján.

Tanácsok, hogy ne válj áldozattá

A Bűnmegelőzési Osztály tanácsai: