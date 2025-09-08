53 perce
A kerékpár hirdetője fizette meg az árát, átverték a kapuvári nőt
Egy kapuvári nő az interneten gyermekkerékpárt hirdetett meg és még ő fizette meg az árát.
Az átverés úgy kezdődött, hogy jelentkezett egy nő, aki először fényképeket kért a bicikliről, majd jelezte vételi szándékát. Ezután egy olyan linket küldött az eladónak, amely egy adathalász oldalra vezetett. A feljelentő megadta ott a kártyaadatait és a netbanki hozzáférését, ezt követően pedig a csaló egy ATM-ből 190 ezer forintot emelt le a folyószámlájáról.
A Kapuvári Rendőrkapitányságon csalás bűntett miatt indult eljárás - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság honlapján.
Tanácsok, hogy ne válj áldozattá
A Bűnmegelőzési Osztály tanácsai:
- Legyen tisztában azzal, hogy eladóként Ön pénzt csak fogad, nem küld!
- Legyen éber! Ahhoz, hogy bankszámlájára pénzt utaljanak, Önnek nincs szüksége semmilyen programra, és a bankfiókjába sem kell bejelentkeznie! Utalás fogadásához elegendő megadni a bankszámlaszámot és a tulajdonosa nevét, de – kizárólag belföldi forintátutalások esetén – már arra is van lehetőség, hogy ún. másodlagos azonosítókat, például az e-mail-címünket használjuk a pénzfogadáshoz.
- Soha ne adjon meg további bankszámlaadatokat, a felhasználói fiókja azonosítóit, jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon érkező kérésre!
- A csalás és a tényleges jogosulatlan átutalás között akár napok is eltelhetnek, ezért amint észreveszi, hogy áldozattá vált, késlekedés nélkül jelentse az esetet a bankjánál, és tegyen feljelentést!
- Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.