A kapuvári nyomozók visszaadták az ellopott rollert gazdájának - fotó

Kapuváron, a Győri úton lévő egyik társasház tárolójából augusztus 18-án tulajdonított el egy elektromos rollert egy ismeretlen személy. Az ügyben a helyi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, a rendőrök előtt rövid időn belül megtalálták a lehetséges elkövetőt - írta portálján a rendőrség.

A 38 éves helyi férfit a járőrök augusztus 27-én délelőtt Kapuváron, a Petőfi utcában elfogták, lakásában a lopott rollert megtalálták, és lefoglalták.

A fiatalembert a nyomozók lopás vétsége miatt gyanúsítottként kihallgatták, a kétkerekűt pedig másnap visszaadták a jogos tulajdonosának.