Újra otthon

1 órája

A kapuvári nyomozók visszaadták az ellopott rollert gazdájának - fotó

Címkék#roller#lopás#rendőrkapitányság#járőr#gazda

A kapuvári nyomozók tíz nap alatt megtalálták és visszaadták a sértettnek az ellopott rollerét.

Kisalföld.hu

Kapuváron, a Győri úton lévő egyik társasház tárolójából augusztus 18-án tulajdonított el egy elektromos rollert egy ismeretlen személy. Az ügyben a helyi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, a rendőrök előtt rövid időn belül megtalálták a lehetséges elkövetőt - írta portálján a rendőrség.

A 38 éves helyi férfit a járőrök augusztus 27-én délelőtt Kapuváron, a Petőfi utcában elfogták, lakásában a lopott rollert megtalálták, és lefoglalták.

A fiatalembert a nyomozók lopás vétsége miatt gyanúsítottként kihallgatták, a kétkerekűt pedig másnap visszaadták a jogos tulajdonosának.

Forrás:  Police.hu

 

 

