A kábítószerről tartott 1200 fiatalnak előadást a rendőrség Győrben

Az esemény célja az volt, hogy a fiatal felnőttek – akik gyakran találkozhatnak kockázatos szituációkkal – tisztában legyenek azzal, milyen súlyos következményekkel járhat akár egy alkalmi drogfogyasztás is. Az előadó hangsúlyozta: a kábítószer birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése már csekély mennyiség esetén is bűncselekménynek minősül, amely rendőrségi intézkedéseket, büntetőeljárást, sőt, akár szabadságvesztést is vonhat maga után – írja a police.hu.

Kollégájuk konkrét eseteken keresztül mutatta be, milyen gyorsan kerülhet valaki a hatóság látókörébe, és milyen következményekkel járhat egy-egy felelőtlen döntés. Szó volt arról, hogy ilyen jellegű bűncselekmények elkövetése esetén a jogszabályok augusztus 15-től megváltoztak, súlyosabb elbírálás alá esnek. Az előadás végén lehetőség nyílt kérdésekre, a hallgatók pedig őszinte érdeklődéssel vettek részt a beszélgetésben.