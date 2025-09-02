szeptember 2., kedd

Megelőzés

1 órája

A kábítószerről tartott 1200 fiatalnak előadást a rendőrség Győrben

Címkék#drogprevenció#Kábítószer#egyetemista#bűncselekmény#előadás

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós szakembere 1200 fiatalnak tartott interaktív előadást augusztus 28-án a Széchenyi István Egyetem Gólyahetén, melynek középpontjában a kábítószerrel való visszaélés veszélyei, valamint annak jogi és rendőri szankciói álltak.

Kisalföld.hu

Az esemény célja az volt, hogy a fiatal felnőttek – akik gyakran találkozhatnak kockázatos szituációkkal – tisztában legyenek azzal, milyen súlyos következményekkel járhat akár egy alkalmi drogfogyasztás is. Az előadó hangsúlyozta: a kábítószer birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése már csekély mennyiség esetén is bűncselekménynek minősül, amely rendőrségi intézkedéseket, büntetőeljárást, sőt, akár szabadságvesztést is vonhat maga után – írja a police.hu.

Kollégájuk konkrét eseteken keresztül mutatta be, milyen gyorsan kerülhet valaki a hatóság látókörébe, és milyen következményekkel járhat egy-egy felelőtlen döntés. Szó volt arról, hogy ilyen jellegű bűncselekmények elkövetése esetén a jogszabályok augusztus 15-től megváltoztak, súlyosabb elbírálás alá esnek. Az előadás végén lehetőség nyílt kérdésekre, a hallgatók pedig őszinte érdeklődéssel vettek részt a beszélgetésben. 

A rendőrség célja nem az elrettentés, hanem az edukáció – hogy a fiatalok felelősségteljes döntéseket hozhassanak a jövőben.

 

 

