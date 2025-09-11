1 órája
A bűnmegelőzésről tartottak előadást a rendőrök Rábapatonán
Az idei tanév első DADA óráját a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolában tartotta meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési előadója.
Forrás: police.hu
Bogdán Mónika rendőr főhadnagy az iskola 4. és 5. osztályos tanulóival interaktív formában beszélte át az iskolásokra leselkedő lehetséges veszélyeket, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit.
A DADA program célja, hogy a gyermekek időben felismerjék a veszélyhelyzeteket, ezeket átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni, hogy ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé.
A program egész tanévben, változatos témákkal várja a gyerekeket a társas együttélés szabályairól, egymás iránti toleranciáról, segítségnyújtásról, valamint a balesetek és bűncselekmények megelőzéséről szóló előadásokon - írta a rendőrség honlapján.