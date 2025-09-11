szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DADA óra

1 órája

A bűnmegelőzésről tartottak előadást a rendőrök Rábapatonán

Címkék#DADA#rábapatona#előadás

Az idei tanév első DADA óráját a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolában tartotta meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési előadója.

Kisalföld.hu
A bűnmegelőzésről tartottak előadást a rendőrök Rábapatonán

Forrás: police.hu

Bogdán Mónika rendőr főhadnagy az iskola 4. és 5. osztályos tanulóival interaktív formában beszélte át az iskolásokra leselkedő lehetséges veszélyeket, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit.

A DADA program célja, hogy a gyermekek időben felismerjék a veszélyhelyzeteket, ezeket átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni, hogy ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé.

A program egész tanévben, változatos témákkal várja a gyerekeket a társas együttélés szabályairól, egymás iránti toleranciáról, segítségnyújtásról, valamint a balesetek és bűncselekmények megelőzéséről szóló előadásokon - írta a rendőrség honlapján.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu