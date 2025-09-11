A bűnmegelőzésről tartottak előadást a rendőrök Rábapatonán

Bogdán Mónika rendőr főhadnagy az iskola 4. és 5. osztályos tanulóival interaktív formában beszélte át az iskolásokra leselkedő lehetséges veszélyeket, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit.

A DADA program célja, hogy a gyermekek időben felismerjék a veszélyhelyzeteket, ezeket átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni, hogy ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé.

A program egész tanévben, változatos témákkal várja a gyerekeket a társas együttélés szabályairól, egymás iránti toleranciáról, segítségnyújtásról, valamint a balesetek és bűncselekmények megelőzéséről szóló előadásokon - írta a rendőrség honlapján.