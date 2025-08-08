Vonat és személyautó ütközött Bakonyszentlászló és Fenyőfő között Vinyénél - fotó a helyszínről

12.10 - A balesetről a Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület közölt fotókat és azt írták, a személyautót vezető hölgy sértetlenül kiszállt.

Korábban - Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál. A pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A vonaton összesen huszonheten utaztak. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni - írta a Katasztrófavédelem.

A Győr–Veszprém vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt.