1 órája
Vonat és személyautó ütközött Bakonyszentlászló és Fenyőfő között Vinyénél - fotó a helyszínről
Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület
12.10 - A balesetről a Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület közölt fotókat és azt írták, a személyautót vezető hölgy sértetlenül kiszállt.
Korábban - Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál. A pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A vonaton összesen huszonheten utaztak. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni - írta a Katasztrófavédelem.
A Győr–Veszprém vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt.
- A Veszprémből 9:35-kor Győrbe elindult személyvonat (39527) helyett Vinye–Győr között pótlóbusszal utazhatnak
- A Győrből 10:13-kor Veszprémbe elindult személyvonat (39514) helyett Bakonyszentlászló–Veszprém között pótlóbusszal utazhatnak
- A Veszprémből 9:35-kor Győrbe elindult személyvonat (39527) Vinyén elsodort egy autót, a balesetben nem sérült meg senki.