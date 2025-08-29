1 órája
Újabb győri autós bosszankodhat, nekitolattak és cetlit sem hagytak
A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Egy ismeretlen sofőr augusztus 22-én 10.40 körül közlekedett ismeretlen járművel Győrben, a Mécs László utcában. Egy élelmiszerbolt előtti parkolóhelyen tolatott, amikor nekiütközött a mögötte parkoló Opel elejének, ezzel kárt okozva az autóban.
Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.