Ne bámészkodjanak

Újabb balesetek az M1-es autópályán, erre hívja fel a figyelmet az útkezelő

Vasárnap sem úsztuk meg a balesetet az M1-es autópályán.

"Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 20-as km-nél. Kérjük a helyszín mellett óvatosan haladjanak el és bámészkodással ne tartsák fel a forgalmat!" – írja az MKIF Zrt.

Nem sokkal később az M1 országhatár felé vezető oldalán, a 64 km-nél is baleset történt. Több személyautó ütközött a Hegyeshalom felé vezető szakaszon. Az érintett járművek elfoglalják a külső és belső sávot. A forgalom a leállósávon halad Győr irányába, 3 km torlódás alakult ki.

Ugyanezen ez oldalon Bicske térségében egy személyautó árokba hajtott a 39-es km-nél a forgalom csak egy sávon halad, a kocsisor itt is meghaladta a 3 km-t. A rendőrség a Bagi csomópontnál lezárta a pályát és kitereli a forgalmat.

 

