Tűz ütött ki Győrben, a Gyóni Géza sétánynál

Kisebb tűz ütött ki egy épület első szintjén Győrben, a Gyóni Géza sétányon. A helységben bútorok égtek mintegy tíz négyzetméteren. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el, egy vízsugárral. A rajok utómunkálatokat végeznek - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu