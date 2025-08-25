Tűzoltás
1 órája
Tűz ütött ki Győrben, a Gyóni Géza sétánynál
A Gyóni Géza sétányra vonultak a tűzoltók.
Kisebb tűz ütött ki egy épület első szintjén Győrben, a Gyóni Géza sétányon. A helységben bútorok égtek mintegy tíz négyzetméteren. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el, egy vízsugárral. A rajok utómunkálatokat végeznek - írta a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre