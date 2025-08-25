augusztus 25., hétfő

Tűzoltás

1 órája

Tűz ütött ki Győrben, a Gyóni Géza sétánynál

A Gyóni Géza sétányra vonultak a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Tűz ütött ki Győrben, a Gyóni Géza sétánynál

Kisebb tűz ütött ki egy épület első szintjén Győrben, a Gyóni Géza sétányon. A helységben bútorok égtek mintegy tíz négyzetméteren. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el, egy vízsugárral. A rajok utómunkálatokat végeznek - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

