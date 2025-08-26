augusztus 26., kedd

Tűz ütött ki egy győri családi ház pincéjében

A tűzoltók eloltották a lángokat.

Tárolt faanyag és papír égett egy családi ház pincéjében Győrben, a Külső Veszprémi úton. A városi hivatásos tűzoltók rövid időn belül eloltották a tíz négyzetméteres helyiségben a mintegy hat négyzetméteren keletkezett tüzet. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik, átszellőztetik a pincét - írta a katasztrófavédelem.

