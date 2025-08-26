Tűzoltók vonultak
2 órája
Tűz ütött ki egy győri családi ház pincéjében
A tűzoltók eloltották a lángokat.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Tárolt faanyag és papír égett egy családi ház pincéjében Győrben, a Külső Veszprémi úton. A városi hivatásos tűzoltók rövid időn belül eloltották a tíz négyzetméteres helyiségben a mintegy hat négyzetméteren keletkezett tüzet. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik, átszellőztetik a pincét - írta a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre