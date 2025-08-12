augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közigazgatási eljárás

40 perce

Tragédia Sopronban: 16 éves fiatalember zuhant ki egy negyedik emeleti erkélyről – válaszolt a rendőrség

Címkék#fiatalember#epilepsziás#Kisalföld#Soproni Rendőrkapitányság#roham#tragédia

Hétfőn egy 16 éves fiatalember zuhant ki egy négyemeletes társasház erkélyéről Sopronban. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.

Kisalföld.hu

A Kisalföld megkereste a Soproni Rendőrkapitányságot, hogy tisztább képet kapjon az esettel kapcsolatban. A rendőrség tájékoztatása szerint a jelenlegi információk alapján bűncselekmény gyanúja nem merült fel a tragédia kapcsán. Az eset körülményeit továbbra is közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják, hogy minden részlet tisztázódjon.

tragédia
A soproni tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Lapunk értesülései szerint a fiatalember epilepsziás rohamot kapott, ez okozta a balesetet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu