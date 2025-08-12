Közigazgatási eljárás
Tragédia Sopronban: 16 éves fiatalember zuhant ki egy negyedik emeleti erkélyről – válaszolt a rendőrség
Hétfőn egy 16 éves fiatalember zuhant ki egy négyemeletes társasház erkélyéről Sopronban. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.
A Kisalföld megkereste a Soproni Rendőrkapitányságot, hogy tisztább képet kapjon az esettel kapcsolatban. A rendőrség tájékoztatása szerint a jelenlegi információk alapján bűncselekmény gyanúja nem merült fel a tragédia kapcsán. Az eset körülményeit továbbra is közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják, hogy minden részlet tisztázódjon.
Lapunk értesülései szerint a fiatalember epilepsziás rohamot kapott, ez okozta a balesetet.
