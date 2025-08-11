Tragédia
Kizuhant az ablakon és meghalt egy 16 éves fiú Sopronban
Tragédia történt Sopronban.
Frissítés:
A helyszínen a mentők egy fiatal fiú halálának tényét állapították meg.
Előzmény:
A Sopronmédia információi szerint egy 16 éves fiú kizuhant egy 4. emeleti lakás ablakán Sopronban. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az áldozaton.
Megkérdeztük a mentőket, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
