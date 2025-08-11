augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

35 perce

Kizuhant az ablakon és meghalt egy 16 éves fiú Sopronban

Címkék#Sopronban#áldozat#tragédia

Tragédia történt Sopronban.

Kisalföld.hu

A Sopronmédia információi szerint egy 16 éves fiú kizuhant egy 4. emeleti lakás ablakán Sopronban. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az áldozaton.

tragédia
A mentők gyorsan a tragédia helyszínére érkeztek, de már nem tudták megmenteni a fiatalembert.
Fotó: MW-archívum

Megkérdeztük a mentőket, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu