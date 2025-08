Tragédia Darnózselin –"A húgom már meghalt, amikor a férje feldarabolta"

Persze van harmadik verzió is, hogy fontos lett volna nekik ez a vizsgálat, de dr. Jován benézte és a hibáját most próbálja így akarja kijavítani. Én a másodikra fogadnék, ez valóban lényegtelen! – emelte ki Kovács Szilárd, aki szerint ez a vizsgálati módszer már akkor is lehetséges lett volna, semmi újdonság nincs benne. Ergo lehetett volna kérni akkor is. Olyan vizsgálat pedig nincs, ami pár, a halál után feldarabolt, 3x3 cm-es darabból olyan megállapítást tudna levonni, hogy itt nem történt emberölés.

A vádlott feldarabolta a holttestet

– A jogerős ítélet szerint a vádlott a holttestet feldarabolta. Azért kérni perújítást, hogy ezt a mondatot egy szakértő megerősítse, nem tűnik célravezetőnek. Akkor adnak helyt perújítasi indítványnak, ha az indítványozott új bizonyítással felmentés, vagy jelentős enyhítés lenne várható. Eddig se volt kétséges, hogy az áldozat már meghalt, amikor a férje feldarabolta, így ennek bizonyításával semmi nem változik. Azt viszont, hogy a halálát is ő okozta, ez a bizonyítás egyáltalán nem érinti. Abban részletes indokolást adott a Kúria, hogy milyen közvetett bizonyítékok sorozatára alapítva tudta kétséget kizáróan megállapítani a bűnösséget – vette át a szót dr. Gál András, aki még hozzátette, hogy a Kúria a jogerős ítéletében 2020-ban a maradványok megsemmisítéséről rendelkezett, így ez a bizonyítás nem csak értelmetlen, nem csak nem új, de lehetetlen is.

Kegyeletsértés eddig ne merült fel

Kovács Szilárd még hozzátette: a kegyeletsértés, mint lehetséges vádpont, vagy véletlen baleset, mint védekezés eddig nem merült fel.

A vádlott mindennemű érintettséget tagadott eddig és ennek ellenére tudta megállapítani a bíróság a bűnösséget.

A sértetti oldalról dr. Gál András 36 oldalon keresztül tényből tényre következtetve bizonyította be, hogy mi az az egyetlen cselekvési folyamat, ami Judit eltűnése (utolsó életjel) és a maradványai kiszórása közötti 40 órában történt és miért csak emberölés történhetett és miért csak N. János lehet a gyilkos.

Ezt az érvelést fogadta el később a Kúria is.

– Ha jól értem, akkor a védelem most akar elmozdulni abba az irányba, hogy valami apró érintettség (darabolás?) mégiscsak van, de az már elévült. Szerintem ezzel elkéstek, erre a védekezésre az eljárás alatt, főleg az elején még lett volna esély, bár nyilvánvalóan ez is hazugság lett volna, de jogilag egy lehetséges védekezési taktikának megfelelt volna. Értem, hogy dr. Jován egójának nagyon fáj, hogy pár éves letöltendő büntetésből sikerült összehozni a gyilkos közreműködésével 21 évet. Nem pontos amúgy a cikkben megjelent alábbi mondat sem: „A büntetőper majdnem hat éven keresztül húzódott, végül a négy egymással ellentétes következtetésre jutó ítélet miatt az ügy a Kúriához került, ahol 2020-ban 21 év fegyházbüntetésre ítélték a precedens értékű ügyben.” 6,5 éven keresztül folyt az eljárás és nekünk, akik benne voltunk, minden egyes nap, hét, hónap számít, ne „kicsinyítsünk”.