Tragédia Darnózselin – N. János ügyvédje perújítást kezdeményezett

Tizenegy év telt el azóta, hogy a békés Szigetköz egyik faluját, Darnózselit olyan tragédia rázta meg, amely túlmutatott a település határain. A vád szerint egy helyi hentes brutális módon végzett feleségével, aki két gyermekének édesanyja volt. Az ügy, melyben a nő holttestét soha nem találták meg teljes egészében, hosszú évekre a közbeszéd középpontjába került. Társadalmi tabukat döntött meg, miközben a nyomozás részletei és a vádlott viselkedése a nyilvánosság fókuszába kerültek. De miközben az ország találgatott, egy fiú és egy lány élete örökre megváltozott. A tragédia most újból felelevenedik. N. János ügyvédje perújítást kezdeményezett – írta meg a Blikk.

Tragédia Darnózselin: nincs még pont az ügy végén

Fotó: Kisaföld archívum

Most, tizenegy évvel a történtek után, megszólalt a fiú egy tévé interjúban, ahogy dr. Jován László is, az elítélt N. János ügyvédje is. Kiderült: a per újrafelvételére készülnek, arra alapozva, hogy máig nem sikerült megállapítani a halál okát.

A Blikk írásából tudjuk, hogy N. János ügyvédje már kezdeményezte a perújítást, ami révén új vizsgálati módszerekkel tisztázná a védencét.

– A perújítás lényege, ami az alapeljárásban is nagy probléma volt, hogy nem sikerült megállapítani a halál okát. Ezzel kapcsolatban egy patológus- és orvosszakértőt bíztam meg, akik az iratok alapján készítettek egy előzetes véleményt, amiben az eljárás során felmerült problémákat tárták fel. Időközben megtudtam, hogy létezik egy vizsgálati módszer, aminek köszönhetően a feltalált belső szervekből képesek kimutatni, hogy erőszakos halála volt-e az áldozatnak – magyarázta a Blikknek dr. Jován László. Elmondása szerint ezt az alapeljárásban nem vizsgálták, ők pedig azért nem feszegették eddig, mert akkor még felmentő ítélet született. – Az volt az ügyészi koncepció, hogy gyilkosság történt, de ha a szakértő megállapítja, hogy nem erőszakos halált halt az eltűnt és csak a halála után semmisítették meg a holttestet, csupán kegyeletsértés történhetett, ami pedig azóta elévült

– nyilatkozta dr. Jován László, akit portálunk is megkeresett, és több kérdést küldtünk. Amint válasz érkezik, közöljük.

A témában az áldozat családját is megkerestük.