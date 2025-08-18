augusztus 18., hétfő

33 jármű ütközött a tömegkarambolban - Szivárgó üzemanyag okozta a balesetet

Egy Facebook oldalon osztották meg a hírt. Vasárnap délután egy teherautó üzemanyag-szivárgása miatt tömegkarambol történt.

Augusztus 17-én, vasárnap délután egy teherautó üzemanyag-szivárgása miatt az A2-es déli autópálya stájermarki szakaszán tömegkarambol történt, amely 33 járművet érintett és több személy is megsérült benne – írja a Magyar szemek osztrák tükrökben.

Tömegkarambol Ausztriában

A nyomozás jelenlegi állása szerint egy 43 éves graz-Umgebungi járásbeli férfi 17:30 körül egy nyerges vontatót vezetett az autópályán Bécs irányába. A Laßnitzhöhe autópálya-lehajtónál a tehergépkocsi egyik üzemanyagtartálya ismeretlen okból kirepedt, és a benne lévő gázolaj az autópálya több sávjára folyt. Ennek következtében a mögötte érkező autók megcsúsztak, és összesen 33 jármű ütközött össze. 28 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, akik közül néhányat a közeli kórházakba szállítottak. 

Egy 18 éves férfi súlyosan megsérült, akit a Christophorus 12 mentőhelikopterrel a grazi kórházba szállítottak. Az autópályát több órára le kellett zárni, a hatalmas forgalom miatt 5 kilométeres dugó alakult ki.

A tömegkarambol helyszínére hét tűzoltóság 25 járműve töb, mint 90 fővel vonult ki. A lezárás éjfélig tartott, a forgalom csak azután indulhatott meg újra.

